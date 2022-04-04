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Osmaniye Valisi Yılmaz, bir çocuğunu makamında misafir etti

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye Valisi Yılmaz, bir çocuğunu makamında misafir etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, aile ziyaretleri kapsamında konuk olduğu ailenin çocuğunu makam aracıyla valiliğe getirerek kendi makamında misafir etti.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, aile ziyaretleri kapsamında konuk olduğu ailenin çocuğunu makam aracıyla valiliğe getirerek kendi makamında misafir etti.

Vali Yılmaz, tek çocuğuyla yaşayan Özlem Korkmaz'ı evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında tanıştığı ve vaillik makamını merak ettiğini ifade eden 8 yaşındaki Kayra'yı valilik binasına davet eden Yılmaz, Kayra'yı makam aracına bindirerek valilik binasına getirdi.

Kayra'yı makamında misafir eden Yılmaz, "Kayra ile tanışmaktan ve onu misafir etmekten mutluluk duydum. Kayra'ya başarılı ve mutlu bir gelecek temenni ediyorum." dedi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Güncel, Haberler

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