Osmaniye Valisi Yılmaz, Asayiş ve Güvenlik Çalışmalarını Değerlendirdi
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte son 1 ayda gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi. Yapılan çalışmalarda 1132 şüpheli yakalandı ve 117'si tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 166 zanlıdan 21'i tutuklandı. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda ise 18 şüpheliden 13'ü cezaevine gönderildi.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte son 1 ayda gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi.
Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, son 1 ayda gerçekleşen 1790 asayiş olayında yakalanan 1132 şüpheliden 117'sinin tutuklandığını söyledi.
Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında gözaltına alınan 166 zanlıdan 21'inin tutuklandığını belirten Yılmaz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda da yakalanan 18 şüpheliden 13'ünün cezaevine gönderildiğini dile getirdi.
Yılmaz, çalışmaların kararlılıkla süreceğini sözlerine ekledi.