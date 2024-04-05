Üye Girişi
Haberler

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yılmaz, mesajında, aziz vatanın her karış toprağında verilen Milli Mücadele'nin haklılığını dünyaya duyurmak amacıyla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının, bugün de bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek yalnızca ulusal basının değil, dünyanın da önde gelen saygın ajanslarından olduğunu belirtti.

Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet'in kuruluşu, ülkenin büyümesi ve gelişmesinin her aşamasına tanıklık eden Anadolu Ajansının haber ve yayınlarının araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliğini taşıdığını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlkeli yayıncılık anlayışı ve güçlü vizyonuyla yetiştirdiği çok sayıda gazeteciyle de basın alanında öncü olan milli ajansımız, Türk basını için gazetecilik ve habercilik alanında bir okul niteliği taşımaktadır. Türk basınının gurur kaynağı Anadolu Ajansı, bir asrı aşan tecrübe ve birikimi, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren yapısıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Yüzyılı'nın sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehitler diyarı Osmaniye'mizde, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Yüzyılı Anadolu Ajansı Erdinç Yılmaz Osmaniye Medya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şeker Bayramı ne zaman? Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2024? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Angelina Jolie, Brad Pitt'ten şiddet mi gördü? Angeline Jolie dayak mı yedi? Brad Pitt ve Angelina Jolie boşandı mı? Kuran-ı Kerim'i yakan kişi tutuklandı mı? Nerede tutuklandı, ne oldu? İnci Taneleri bu hafta yok mu? İnci Taneleri dizisi bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri neden yok? 2024 BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ? Ramazan Bayramında ücretsiz olan otoyollar! SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? Seçim 2024 sandık görevlileri ne kadar alacak? Ardahan'da yeniden seçim yapılacak mı? Hangi illerde yerel seçim tekrarlanacak? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? Dadı Meryem cinsiyet mi değiştirdi? Esra Erol'daki DADI MERYEM ERKEK mi çıktı? Dadı Meryem olayı ne? Erdoğan seçimin faturasına kimlere kesti? Listede hangi bakanlar var? Dikkat çeken isimler! KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU! Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi? Arapça okunuşu ve meali... KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 CUMA MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları! Kadir Gecesi cuma mesajı! Cuma namazı kaç dk? Cuma namazı ne kadar, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman biter? CUMA HUTBESİ 5 NİSAN | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku!
title