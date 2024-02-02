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Osmaniye Valisi Yerinde Dönüşüm Projesi İnşaatını İnceledi

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yapımına başlanılan ilk inşaatta incelemelerde bulundu. Yılmaz, projeden faydalanmak isteyenlerin başvurularını yapmaları gerektiğini belirtti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yapımına başlanılan ilk inşaatta incelemelerde bulundu.

Yılmaz, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki inşaat alanına yaptığı ziyarette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk'den bilgi aldı.

Yerinde dönüşüm projesinin önemli olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, projeden faydalanmak isteyenlerin gerekli şartları sağlayarak bir an önce başvurmaları gerektiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Gençtürk de projeye e-Devlet üzerinden 5 bin 800 konut, 1000 iş yeri başvurusu olduğunu aktardı.

Gençtürk, başvurulardan 41 yapı için ruhsat ve inşaat izni alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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