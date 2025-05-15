Osmaniye Valisi Kadirli'de Sel Felaketi İncelemesi Yaptı

Osmaniye Valisi Kadirli'de Sel Felaketi İncelemesi Yaptı
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli'de sel felaketi sonrası incelemelerde bulundu. Felakette can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirten Vali Yılmaz, arama tarama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

VELİ YILMAZ, İNCELEMELERDE BULUNDU

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli'de selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Kadirli'mizde böyle bir felaketin yaşanması hepimizi üzdü. Ama tesellimiz, şu ana kadar ki tespitlerimize göre, hamdolsun can kaybımızın olmaması. 7 aracımızın sele kapıldığını tespit ettik. Tespitlerimize göre bu araçlarımızdan 5'inde herhangi bir vatandaşımız yok. Dileğimiz diğer 2 araçta da herhangi bir vatandaşımızın olmaması. Şu anda AFAD'ımız, itfaiyemiz sahada yaklaşık 200 personelimiz arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Kadirlili hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devlet olarak buradayız, alandayız. Zarar tespit çalışmalarına da hemen başlayacağız ve devlet olarak vatandaşlarımıza verilmesi gereken desteği vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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