Osmaniye Valisi Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Jandarma Teşkilatının gücünü yasalardan, desteğini Türk milletinden aldığını belirtti.

Jandarma Teşkilatının şeref ve fedakarlıklarla dolu geçmişe sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Bir kanun ordusu' olan Jandarma Teşkilatımızın fedakar mensupları; yüreklerindeki vatan aşkıyla beraber cansiparane bir şekilde milletimizin güvenliği için çalışarak şerefli bir görevi ifa etmekte, genel asayiş hizmetlerinden terörle mücadeleye kadar çok geniş sahada güçlü disiplin anlayışı elde ettiği başarıları milletimize güven vermektedir. Gelişen güçlü yapısı, eğitim düzeyi ve teknolojik donanımıyla kıvanç duyduğumuz Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyor, görevi başında olan jandarma personellerini tebrik ediyorum."