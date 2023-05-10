Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, konteyner kentte kalan depremzedelerle görüştü

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kurulumu devam eden konteyner kentte barınan depremzedelerle bir araya geldi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kurulumu devam eden konteyner kentte barınan depremzedelerle bir araya geldi.

Yılmaz, merkeze bağlı Dereobası köyündeki konteyner kentte inceleme yaptı, çalışmalarla ilgili Kaymakam Ahmet Yeşilyurt'tan bilgi aldı.

Depremzedelerle sohbet eden Yılmaz, talepleri dinledi.

Yılmaz, konteyner kentteki çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Burada hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatılar ile sağlık, kütüphane, market gibi ihtiyaç duyulabilecek bütün birimler oluşturulmaktadır. Çalışmalarımız tamamlandığında burası 8 bin kişinin barınacağı bir kent olacak." dedi.

Kaymakam Yeşilyurt da 2 bin 80 konteynerden 1925'inin kurulumunun tamamlandığını, oturuma hazır hale getirilen barınma alanlarında 3 bin 609 depremzedenin kaldığını anlattı.

Anaokulunun da faaliyete başladığını dile getiren Yeşilyurt, 19 dükkan ve 30 ofis açıldığını kaydetti.