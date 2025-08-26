Vali Yılmaz Gazilerle Bir Araya Geldi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli ilçesinde Kore ve Kıbrıs gazileriyle görüştü.

Yılmaz'ın katılımıyla Kore gazisi Mehmet Topçu'nun Yoğunoluk köyündeki evinde gerçekleştirilen ziyarette, Kıbrıs gazileri Adil Kuru, Faruk Durmuş, Halil İbrahim Tufan, Mehmet Tokyay ve Zahir Acar da yer aldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Büyüklerimizin kıymeti ölçülmez. Şehitlerimiz, gazilerimiz bizim için çok kıymetli çünkü biliyoruz ki bu vatanda özgürce yaşıyorsak, şanlı bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Yılmaz, gazilere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
