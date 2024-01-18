Üye Girişi
Haberler

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Basın Mensuplarıyla Buluştu

Güncelleme:
Abone Ol

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya gelerek depremlerden etkilenen kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Yılmaz, bir kafede düzenlenen etkinlikte gazetecilerle buluştu.

Depremlerden etkilenen kentte yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Şu anda kent merkezinde 1852 deprem konutu teslim aşamasında, teslim edilecek. 124 de köy evimiz teslim aşamasında. Toplam 3 bin 875 konutun yapımı hızla devam ediyor. Toprakkale'de, Hasanbeyli'de, bütün ilçelerde konutlarımız devam ediyor. En hızlı şekilde bitmek için mücadele ediyoruz. Bu çapta ve büyüklükteki bir depremin altından kalkmak gerçekten her devletin ve milletin de harcı değil. Bu devlet, millet bütünleşti, beraber olduk, tek yürek olduk ve bu mücadeleyi veriyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Valiliği Erdinç Yılmaz Deprem Yerel Haberler Doğal Afetler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

19 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 19 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 19 Ocak Cuma Hutbesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 16. Bölüm FOX TV CANLI izle! Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 12. Bölüm HD CANLI izleme linki! Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu İstanbul özeti! Mandıra Filozofu İstanbul nerede çekildi? Mandıra Filozofu 1,2 ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu hangi yılda, hangi şehirde, hangi köyde çekildi? AK Parti belediye başkan adayları tam liste! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti adayları kimler? Mandıra Filozofu konusu ne? Mandıra Filozofu oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu nerede çekildi? Müfit Can Saçıntı öldü mü? Müfit Can Saçıntı yaşıyor mu? Müfit Can Saçıntı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müfit Can Saçıntı'ın hayatı ve biyografisi! Aldatmak canlı izle! 18 Ocak ATV Aldatmak 54. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! 19 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Zonguldak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Zonguldak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Yozgat adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Yozgat Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title