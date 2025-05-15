Osmaniye Sumbas'ta Polis Vatandaşları Bilgilendiriyor
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde polis ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımı gibi konularda vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde polis, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri esnaf ziyaretinde bulunarak işletme sahipleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Ekipler, hırsızlık, dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, trafik kuralları ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) kullanımı gibi konularda vatandaşlara bilgi verdi, broşür dağıttı.
Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel