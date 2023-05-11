OSMANİYE-SİNAN OĞAN: AFET BAKANLIĞI KURACAĞIZ

Osmaniye'deki ziyaretlerini sürdüren Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Halkın kendilerini yeni tanımaya başladığını belirten Oğan, şunları söyledi:

"Eğer önümüzde bir ay daha süre olsa, ikinci tura kalmadan biz bu seçimi kazanırdık. Çünkü halk bizi yeni tanımaya başladı ve tanıdıkça da sevmeye başladı. Çaldığımız maya tutmuş arkadaşlar. En baştan beri biz bir şeyi ortaya koymaya çalışıyorduk ve diyorduk ki 'Türk milliyetçilerinin bir adayı olmalı' diyorduk ve şimdi görüyoruz ki Türk milliyetçilerinin adayı olmalı söylemi toplumda karşılığını bulmuş. O sebeple de bizim oy oranımız çok ciddi bir şekilde artıyor. Burası bir deprem bölgesidir ve deprem bölgesinde biz çok siyaset yapma taraftarı değiliz, özellikle Adıyaman, Hatay başta olmak üzere gittiğimiz her deprem bölgesinde siyaset konuşmamaya özen gösterdik."

'BU SEÇİM, 13 MİLYON SIĞINMACI GİTSİN Mİ, KALSIN MI REFERANDUMU OLACAK'

Türkiye'de 13 milyon yabancının olduğunu ve tümünü ülkelerine geri göndereceğini dile getiren Oğan, "Bu seçim, 13 milyon sığınmacı gitsin mi, kalsın mı referandumu olacak" dedi.