Osmaniye Sanayi Sitesi'nde Oto Yıkama İşyerinde Patlama: 2 Yaralı

OSMANİYE Sanayi Sitesi'nde, oto yıkamada tanker temizliği yapılırken patlama meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan patlamayla çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Adnan Menderes Mahallesi Ek Sanayi Sitesi'ndeki oto yıkama- yağlama yapılan iş yerinde meydana geldi. Tanker temizlendiği sırada patlama meydana geldi ve iş yerinde yangın çıktı. İş yerindeki 1 otomobil de yangında alev alırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. İş yerinin depo kısmının da kullanılamaz hale geldiği yangında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.