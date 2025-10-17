Haberler

Osmaniye Özel Harekat Timleri Suriye'ye Uğurlandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler, Suriye'de görev yapmaları için düzenlenen törenle uğurlandı. Vali Erdinç Yılmaz, polislere başarılar dileyerek dualarını iletti.

Suriye'de görev yapacak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki törende konuşan Vali Erdinç Yılmaz, Suriye'de görev yapacak polislere kolaylık dileyerek, "Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizler, bizim kahramanlarımızsınız, dualarımız sizlerle. Görevinizi her zaman en iyi, en layıkıyla yapıyorsunuz. Kalbiniz, yüreğiniz bayrak, vatan sevgisiyle dolu hamdolsun. Allah sizi esirgesin. İnşallah gidin, görevinizi en iyi şekilde yapın ve geri dönün. Dualarımız sizinle, yolunuz açık olsun." dedi.

Konuşmaların ardından timler, dualar eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
