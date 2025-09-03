Haberler

Osmaniye Otogarında Babası Tarafından Tüfekle Vurulan Kadın Yaralandı

Osmaniye'de otogarda babası tarafından tüfekle vurulan Nilgün Kıtay yaralandı, olay anı cep telefonuyla kaydedildi. Polis soruşturma başlattı.

OSMANİYE'de otogarda tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan Nilgün Kıtay, yaralandı. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali peronlarında meydana geldi. Terminalde Nilgün Kıtay ve babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine babası, yanında taşıdığı kısa dipçikli tüfekle Nilgün Kıtay'a bir el ateş ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nilgün Kıtay sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

