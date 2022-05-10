Osmaniye Otizm Derneği, yılın annesini seçti

KORKUT, MUŞ (Bültenler) - Osmaniye Otizm Derneği tarafından yılın annesi seçilen Nuriye Korkut'a Osmaniye Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte yılın annesi Nuriye Korkut'a plaketini Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu verdi.

Osmaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu; "Aileler olarak manevi zorlu süreçlerden geçtiğinizi biliyoruz. Sizlere bu süreçte verdiğiniz takdire şayan çabalarınızın yanı sıra bizlerde imkânlarımız ölçüsünde destek vermeye gayret ediyoruz. Yılın annesi olarak seçilen Nuriye teyzemizi tebrik ediyor sağlık sıhhat diliyorum. Tekrardan tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, dernek yönetimine ve bu özel çocuklarımızın annelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Osmaniye Otizm Derneği Başkanı Hayriye Özdemir etkinlikte yaptığı konuşmada; "Dernek olarak çocuklarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduk. Anneler gününe özel düzenlediğimiz etkinlikte cefakârca bir hayat süren Nuriye Korkut teyzemizi yılın annesi olarak belirledik. Kendisi 10 yaşındaki otizmli torunuyla birlikte yaşamlarını sürdürüyorlar. Nuriye teyzemiz torunu için elinden gelen mücadeleyi veriyor. Kendisini bu sevgi, hoşgörü ve azminden dolayı tebrik ediyoruz. Dernek olarak ve otizmli birey aileleri olarak bizlere her zaman destek veren ve yanımızda olan Osmaniye Belediyesi'ne ayrıca teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Torunuyla birlikte yaşayan, bakımını üstlenen ve yılın annesi seçilen anneanne Nuriye Korkut ise; "Plaket verilmesinden dolayı ve yılın annesi olarak beni seçmiş olmalarından dolayı gururlu ve mutluyum çok teşekkür ediyorum." Dedi.

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