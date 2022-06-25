Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı Osmaniye ve Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 15'i tutuklandı. Osmaniye ve Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 15'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22 Haziran'da 15 kişinin yakalandığı operasyon kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 15'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, 22 Haziran'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik Osmaniye ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 167,23 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram eroin, 328 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirilmiş, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel Osmaniye Adana Güncel Haberler

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