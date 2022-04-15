Son dakika haber... Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
 - Güncelleme:

Bir son dakika haberine göre Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilerin Osmaniye, Mersin ve Sakarya'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu M.E, A.E, A.A.M, A.H, R.M. ve A.H. gözaltına alındı, ikametlerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haber... Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

Son dakika haber... Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

Son dakika haber... Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

Son dakika haber... Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title