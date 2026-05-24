Osmaniye merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 52 tutuklama

Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda iki ayrı organize suç örgütüne yönelik 107 şüpheli gözaltına alındı, 52'si tutuklandı. Operasyonda silah, patlayıcı ve para ele geçirildi.

OSMANİYE merkezli 4 ilde, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 107 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Ö.A. ve B.G.Y.'nin yaptığı iki ayrı suç örgütünü deşifre etti. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Nitelikli yağma', 'Tefecilik', 'Kasten yaralama', 'Silahlı tehdit', 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen şüphelilerin, kimliklerini tespit etti. Bu tespitler üzerine polis ekipleri, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva'nın yönettiği operasyon için harekete geçti. Sarıbuva, emniyet yerleşkesinde yaptığı konuşmada, "Önemli bir operasyon için toplandık. Çoktan beridir arkadaşlarımız, bu operasyon için planlama yapıyor. Operasyonumuz önemli ancak sizler daha önemlisiniz. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun" dedi.

Osmaniye merkezli Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta belirlenen çok sayıda adrese 21 Mayıs'ta eş zamanlı baskın yapan ekipler, elebaşı B.G.Y.'nin de aralarında olduğu 107 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis helikopteri ve dron destekli operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 el bombası, patlayıcı yapımında kullanılan 1 kilogram madde, 28 ruhsatsız tabanca, 28 av tüfeği, 6 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 115 mermi, çok sayıda şarjör, susturucu ve silah parçası ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği belirtilen 151 bin 575 lira ile 10 bin 700 dolara ise el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 35'i adli kontrol şartı, 20'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında olduğu belirlenen, Ö.A.'nın da arasında olduğu 5 kişi ile adreslerinde bulunmayan 11 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
