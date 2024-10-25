Osmaniye Kadirli'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dekarlık alan zarar gördü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yukarı Çiyanlı köyü Kocaispirler mevkisi yakınlarındaki otluk alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dekarlık alan zarar gördü.