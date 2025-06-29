Osmaniye Kadirli'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahelesi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarıtanışmanlı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iki söndürme helikopteri, iki uçak ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.