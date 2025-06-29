Osmaniye Kadirli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 20 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Sarıtanışmanlı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile 100 personel sevk edildi.

Ekiplerin 3 saat süren havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 20 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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