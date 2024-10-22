Osmaniye Kadirli'de Orman Yangını Çıktı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Akarca Yaylası'nda çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, 11 arazöz, 3 itfaiye aracı, 1 su tankeri ve 50 orman işçisiyle yangını söndürme çalışmasına başladı.
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
İlçedeki Akarca Yaylası'nda saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 11 arazöz, 3 itfaiye aracı, 1 su tankeri ve 50 orman işçisiyle söndürme çalışması başlatıldı.