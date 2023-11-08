Osmaniye Kadirli'de İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki belediye tesislerinde, İsrail menşeli ürünlerin satışı durduruldu.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadıklarını söyledi.

İsrail menşeli ürünlerde boykot kararı aldıklarını belirten Tarhan, "Maalesef İsrail, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize soykırım uyguluyor. Bizler de karınca kararınca bunu protesto etmek için sosyal tesislerimizin raflarından İsrail menşeli ürünleri kaldırıyoruz." dedi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde de belediye, tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışını 4 Kasım'dan itibaren durdurmuştu.