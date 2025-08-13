Osmaniye Kadirli'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 17.45'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü Kadirli, derinliği ise 5,12 kilometre olarak kaydedildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 17.45'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kadirli olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
