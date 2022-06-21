Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Gizlice, 3 yıllık icraatları değerlendirdi - Haberler

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Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Gizlice, 3 yıllık icraatları değerlendirdi

AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Gizlice, 3 yıllık icraatları değerlendirdi

Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, düzenlediği basın toplantısında meclisin 3 yıllık faaliyetlerini değerlendirdi.

Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, düzenlediği basın toplantısında meclisin 3 yıllık faaliyetlerini değerlendirdi.

Gizlice, Vali Kerem Al Karaçay Kültür Parkı'nda düzenlenen toplantıda, 25 üyeden oluşan mecliste bütün kararların oy birliğiyle alındığını söyledi.

İl Özel İdaresinin kredi kullanmadan kendi imkanlarıyla kentte hizmet yürüttüğünü belirten Gizlice, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 3 yılda 120 okulun bakım ve onarımı yapıldı. Sorumluluğumuzda olan 7 ilçeye bağlı köylerin yollarının yapımı da devam etmektedir. Bu anlamada 3 yılda 1500 kilometre mıcır asfalt yol yapıldı. Ayrıca bu süreçte köy yollarına da 1,5 milyon metrekare parke yol yapıldı." diye konuştu.

Gizlice, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Kerem Al Osmaniye Karaçay Güncel Haberler

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