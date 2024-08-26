Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat polisleri Suriye'ye uğurlandı

SURİYE'de gidecek olan Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat polisleri, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene; İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, şube müdür ve amirleri ile polislerin aileleri katıldı. Törende dualar okunurken, personel ile tek tek tokalaşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, "Terörü kaynağında bitirmek için kahraman Özel Harekat polislerimizi dualarla uğurladık. Vatanımızın güvenliği için görev başında olan tüm yiğitlerimize Allah güç, kuvvet versin. Sağ salim dönün" diye konuştu. Konuşmanın ve duaların ardından Özel Harekat polisleri, Suriye'ye uğurlandı.