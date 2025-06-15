Osmaniye için Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Osmaniye'nin kuzey ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Osmaniye için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Osmaniye'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel