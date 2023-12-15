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Osmaniye Halk Eğitim Merkezi, Gazze'ye Kışlık Giysiler Gönderiyor

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Osmaniye Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Giyim Üretim Teknolojisi kurslarına katılanlar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bulunan kadın ve çocuklar için kışlık giysiler üretiyor. Kursiyerler, polar kazak, mont, eşofman takımı ve yelek gibi ürünler dikerek, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyor.

OSMANİYE Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Giyim Üretim Teknolojisi kurslarına katılanlar, el emeği göz nuru kışlık giysileri Gazzeli kadın ve çocuklar için üretmeye başladı. Dikiş makinasının başına geçen kursiyerler, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bulunan çocuk ve kadınlar için polar kazak, mont, eşofman takımı ve yelek gibi kışlık ürünler üretmeye başladı.

Osmaniye'de kadın kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje çerçevesinde, İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla hazırlanan projede, ülke genelinde halk eğitimi merkezi kursiyerleri, Gazze'de bulunan çocuk için kışlık giysiler üretiyor.

Osmaniye Halk Eğitim Merkezi, Giyim Üretim Teknolojisi kursu usta öğreticilerinin tasarımlarını yaptığı ürünler, 23 kadın kursiyer tarafından dikildikten sonra paketleme işlemlerinin ardından belirli bir sayıya ulaştıktan sonra toplu olarak Gazze'ye gönderilecek.

Diktikleri ürünlerle ısınıp biraz olsun kendilerini güvende hissetmiş olacaklarını bilmekten mutlu olacaklarını söyleyen usta öğretici Esma Doğan, 'Gazze'ye yapılan yardım projesinde bütün arkadaşlarımızla birlikte kesim, dikim ve paketleme şeklinde ürünlerimizi üretiyoruz. Bunu yaparken manevi olarak da çok mutlu oluyoruz inşallah ulaşıyordur, diktiğimiz ürünlerle ısındıklarını biraz olsun kendilerini güvende hissettiklerini bildiğimizde biz daha mutlu olacağız" dedi. Kursiyerler de kendi çocukları gibi Gazzeli çocuklara el emeği göz nuru kışlık giysiler ürettiklerini söyledi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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