Osmaniye haberleri | Yedikule Bahçe'de hasat şenliği

Fatih Belediyesi, çocuklara tarımı ve doğayla iç içe olmayı sevdirmek, bahçede kendi meyve ve sebzelerini yetiştirmelerini sağlamak amacıyla Yedikule Bahçe'de hasat şenliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların doğayla, toprakla iç içe olmasını sağlamak amacıyla, iki yıl önce yapılan Yedikule Bahçe'de ilkokul çocuklarına yönelik hasat şenliği gerçekleştirildi.

Bilgi evlerinde kayıtlı çocukların katılımıyla düzenlenen şenlikte, farklı ilkokullarda okuyan öğrencilerin ektikleri domates, biber, patlıcan, nane, maydanoz, karpuz gibi sebze ve meyvelerin hasadı yapıldı.

Çocuklarla bahçede meyve sebze hasadı yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Yedikule, bostanlarıyla meşhur mahallemiz. İki yıl önce sekiz dönümlük alanda güzel bir bahçe yaptık. Fatih'teki tüm çocuklarımız buraya gelerek tohum aşamasından hasada kadar tüm aşamalarda bir yandan eğitim alıyorlar, diğer yandan çevre, doğa bilinçleri gelişiyor. Her uğradığımda çocukların ne kadar keyifle bu işi yaptıklarını görüyorum. Ayrıca aileler burada kahvaltı yaparak keyifli vakit geçirebiliyorlar. İlginin yoğun olduğunu görünce Ayvansaray'da da bahçe yapıyoruz, kısa sürede hizmete açacağız." dedi. ???????