Osmaniye haberleri: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şehit ailesini ziyaret etti Güncel Haberler Osmaniye haber... Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 2012'de Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın ailesine ziyarette bulundu. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 2012'de Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın ailesine ziyarette bulundu. Vali Yılmaz, ziyarette şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Şehit ailesiyle sohbet eden Yılmaz, Cumhuriyet başsavcısı olmak istediğini söyleyen şehidin kızı Eyşan Açıcı'yı, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ile telefonla görüştürdü. Yılmaz'a ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da eşlik etti. Güncel Kaynak: AA / Ümit Kahrıman Erdinç Yılmaz Diyarbakır Osmaniye Güncel Haberler

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