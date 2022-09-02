Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye haberleri: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şehit ailesini ziyaret etti

Güncel Haberler

Osmaniye haberleri: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şehit ailesini ziyaret etti

Osmaniye haber... Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 2012'de Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın ailesine ziyarette bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 2012'de Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın ailesine ziyarette bulundu.

Vali Yılmaz, ziyarette şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Şehit ailesiyle sohbet eden Yılmaz, Cumhuriyet başsavcısı olmak istediğini söyleyen şehidin kızı Eyşan Açıcı'yı, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ile telefonla görüştürdü.

Yılmaz'a ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da eşlik etti.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Erdinç Yılmaz Diyarbakır Osmaniye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title