Osmaniye haberleri: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 3 bin 49 öğrenci kayıt yaptırdı Güncel Haberler Osmaniye gündem haberine göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, 3 bin 49 öğrencinin üniversitelerine kayıt yaptırdığını bildirdi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, 3 bin 49 öğrencinin üniversitelerine kayıt yaptırdığını bildirdi. Uzun, yazılı açıklamasında, üniversiteye 2 bin 556'sı e-Devlet Kapısı'ndan 3 bin 49 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirtti. Yüz yüze başvuruların OKÜ Merkez Kütüphanesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kabul edildiğini aktaran Uzun, "Tecrübeli ve dinamik akademik kadrosunun yanı sıra genç ve iletişim odaklı idari kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı. Prof. Dr. Uzun, öğrencilere başarılar diledi. Güncel Kaynak: AA / Ümit Kahrıman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Osmaniye haberleri: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 3 bin 49 öğrenci kayıt yaptırdı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.