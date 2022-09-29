Osmaniye haberleri | Osmaniye'de panelvanda 12 kilo 350 gram esrar ele geçirildi
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Osmaniye yerel gündem haberine göre Osmaniye'de 12 kilo 350 gram esrar ele geçirilen panelvanın sürücüsü tutuklandı.
Osmaniye'de 12 kilo 350 gram esrar ele geçirilen panelvanın sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine 34 BNL 817 plakalı panelvanı durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Pars" ile arama yapan ekipler, aracın kapısının iç bölmesinde 20 poşette 12 kilo 350 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan sürücü M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel