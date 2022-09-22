Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor (3)
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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Osmaniye-Adana kara yolundaki geri dönüşüm tesisinin depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Osmaniye ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterin de destek verdiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel