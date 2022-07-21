Osmaniye haberleri... Osmaniye'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye haberleri... Osmaniye'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

AA - Menderes Özat - Güncel
Osmaniye haberleri... Osmaniye'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Osmaniye haberler: Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine şüpheli E.A'nın Yeşilyayla köyündeki evine operasyon düzenledi.

Narkotik detektör köpeğinin de katıldığı aramada, 305 kök Hint keneviri, 1 kilo 470 gram esrar, 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabancayla ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Menderes Özat - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title