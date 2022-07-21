Osmaniye haberleri... Osmaniye'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı Osmaniye haberler: Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen zanlı tutuklandı. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen zanlı tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine şüpheli E.A'nın Yeşilyayla köyündeki evine operasyon düzenledi. Narkotik detektör köpeğinin de katıldığı aramada, 305 kök Hint keneviri, 1 kilo 470 gram esrar, 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabancayla ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. AA / Menderes Özat - Güncel Güncel Haberler

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