Osmaniye haberleri: Osmaniye'de evin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü
Güncel Haberler
Osmaniye haber... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde İsmail Yorulmaz'a ait evin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel