Osmaniye haberleri | Osmaniye'de çiftçilere hibe destekli makine ve ekipmanları törenle verildi

Osmaniye'de Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında projeleri kabul edilen çiftçilere, hibe destekli tarım makine ve ekipmanları düzenlenen törenle teslim edildi.

Vali Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Türk devletinin, çiftçisini tüm konularda desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Tarımdaki gelişmenin, Türkiye'nin bugünü ve geleceği açısından önemine değinen Yılmaz, devletin ve hükümetin çiftçilerin her zaman yanında olduğunu belirtti.

Her durumda ve olumsuzlukta koşarak çiftçilerin yanına geldiklerini ifade eden Yılmaz, "Gelmeye de devam edeceğiz. Zaman zaman fiyatlarda sıkıntılar, fırsatçılık yapanlar olabiliyor. Ama bunlar hep geçicidir. Biz üretmeye devam edelim, en iyisini üretelim." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün de Bakanlık olarak kırsal alanları yeniden cazibe merkezi haline getirmek ve kırsalda yaşayanların hayat standartlarını ve gelirini yükseltmek adına iç ile dış kaynaklı projelerle destek vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Desteklemelerle ilgili bilgi veren Üstün, "Bu yılın başında 2023 tarımsal destekleme bütçemiz 29 milyar liraydı. Bunu yaklaşık 10 milyar lira artışla 39 milyar liraya çıkarttık, daha yılın yarısında. Dolayısıyla sizlerden gelen talep doğrultusunda, biz her türlü faaliyetlerinizi desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Son 2-3 yıldır alışkın olunmayan süreçlerin ve ciddi fiyat dalgalanmalarının yaşandığına dikkat çeken Üstün, şöyle devam etti:

"Biz de bundan etkilenmekteyiz. Ama bunlar geçici dönemler. Dünya iktisat tarihinde,1929 ekonomik buhranı yaşanırken lokantaya gidenler, herhangi bir içecek siparişi verirken iki içeceğin siparişini aynı anda veriyormuş. Çünkü birincisini içerken, ikincisini sonradan verirse fiyat farkı oluşuyormuş. Dolayısıyla bu krizler dünyada her zaman var. Ama sizlerin üretme isteği, yatırıma ilgisi gerçekten çok önemli."

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç ise 7 aylık dönemde 627 projeye 20 milyon liralık hibe desteği verildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından projeleri kabul edilerek hibe desteği almaya hak kazanan çiftçilere makine ve ekipmanları protokol üyelerince teslim edildi.