Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye haberleri! Osmaniye'de çamura batan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Güncel Haberler

Osmaniye haberleri! Osmaniye'de çamura batan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Edinilen Osmaniye gelişmesine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çamura batan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çamura batan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şabaplı köyünde, Ahmet Can'a ait ineğin Savrun Çayı'nda çamura battığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ineği bir saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

Osmaniye İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title