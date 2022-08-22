Osmaniye haberleri... Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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Osmaniye yerel gündem haberine göre Osmaniye'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 265 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Osmaniye'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 265 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 15-22 Ağustos'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Polis, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 265 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.
Uygulamalarda, biri kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7,69 gram esrar, 790 paket gümrük kaçağı sigara ile çalıntı olduğu değerlendirilen 8 motosiklet ve 2 bisiklet ele geçirildi.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel