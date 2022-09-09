Osmaniye haberleri... Osmaniye'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Osmaniye haberi: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, elektrik panosu çaldığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, elektrik panosu çaldığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir inşaattan elektrik panosu çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayın şüphelileri M. A. ve Ç.A'yı yakaladı.
Bulunan elektrik panosu da sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel