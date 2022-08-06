Osmaniye haberleri: AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya, ilçe ve belde ziyaretlerinde bulundu

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Düziçi ve Toprakkale ile bağlı belde ve köyleri ziyaret etti.

Kaya, Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı, Böcekli, Atalan ve Ellek beldeleri ile Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen beldesi ve Lalegölü köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinleyen Kaya, sorunları çözmek için ziyaretlere devam edeceklerini belirtti.???????

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