Osmaniye haberi: Osmaniye'de yaralanan 2 leylek tedaviye alındı Güncel Haberler Osmaniye yerel gündem haberine göre Osmaniye'de yüksek gerilim hattına takılan 2 leylek yaralandı. Osmaniye'de yüksek gerilim hattına takılan 2 leylek yaralandı. Merkeze bağlı Cevdetiye beldesi ve Bahçe köyünde 2 leyleği yaralı halde bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Müdürlük ekiplerince teslim alınan 2 leylek, Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine götürüldü. Kanat ve ayaklarında yüksek gerilim hattına takılmaları nedeniyle yanık oluştuğu belirlenen leylekler, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak. Güncel Kaynak: AA / Ümit Kahrıman Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Bahçe Güncel Haberler

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