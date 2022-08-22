Osmaniye haberi: Osmaniye'de yaralanan 2 leylek tedaviye alındı
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Osmaniye yerel gündem haberine göre Osmaniye'de yüksek gerilim hattına takılan 2 leylek yaralandı.
Osmaniye'de yüksek gerilim hattına takılan 2 leylek yaralandı.
Merkeze bağlı Cevdetiye beldesi ve Bahçe köyünde 2 leyleği yaralı halde bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Müdürlük ekiplerince teslim alınan 2 leylek, Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine götürüldü.
Kanat ve ayaklarında yüksek gerilim hattına takılmaları nedeniyle yanık oluştuğu belirlenen leylekler, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel