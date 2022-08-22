Osmaniye haberi | Osmaniye'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı Güncel Haberler Osmaniye haberler: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 80 ADH 958 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki 80 M 7004 plakalı minibüs Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Menderes Özat Osmaniye Güncel Haberler

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