Osmaniye haberi: Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı Osmaniye haberine göre Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı. Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı. Arkadaşlarıyla doğa yürüyüşü yapan E.K. (50), Karaçay Şelalesi mevkisinde dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kayalık bölgeden çıkarılan E.K. hastaneye kaldırıldı. Sağ ayağı kırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel AA / Ümit Kahrıman Osmaniye Karaçay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Osmaniye haberi: Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.