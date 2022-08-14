Osmaniye haberi: Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Osmaniye haberine göre Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.
Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.
Arkadaşlarıyla doğa yürüyüşü yapan E.K. (50), Karaçay Şelalesi mevkisinde dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kayalık bölgeden çıkarılan E.K. hastaneye kaldırıldı.
Sağ ayağı kırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Ümit Kahrıman - Güncel