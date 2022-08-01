Osmaniye haberi: Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan oğlağı itfaiye çıkardı - Haberler

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Osmaniye haberi: Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan oğlağı itfaiye çıkardı

Osmaniye haberi: Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan oğlağı itfaiye çıkardı

Osmaniye gündem haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düştüğü kayalıklarda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düştüğü kayalıklarda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karatepe Mahallesi'nde hayvancılık yapan Cemile Hakkoymaz, sürüsünü otlattığı sırada bir oğlağın kayalıklara düştüğünü gördü.

Hakkoymaz'ın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi'nin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halatla kayalıklara inen ekip, çıkardığı oğlağı sahibine teslim etti.

AA / Menderes Özat - Güncel

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