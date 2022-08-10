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Osmaniye haberi... Osmaniye'de hakkında 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Osmaniye haberi... Osmaniye'de hakkında 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Osmaniye gelişmesine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hakkında 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hakkında 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hakkında 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.T'nin ilçede olduğu bilgisini aldı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Ersin Şimşek - Güncel

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