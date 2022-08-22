Osmaniye haberi: Osmaniye'de çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Edinilen Osmaniye gelişmesine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 80 KL 697 plakalı otomobil, Mehmetli beldesi Atatürk Caddesi'ndeki kanalizasyon çalışması yapılan yolda oluşan çukura düştü. Kazayı gören vatandaşları çabasıyla araçtan çıkartılan sürücü M.Y. sağlık ekibi tarafından ayakta tedavi edildi. Güncel Kaynak: AA / Menderes Özat Osmaniye Güncel Haberler

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