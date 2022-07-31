Osmaniye haberi... Osmaniye'de çıkan ev yangını söndürüldü Osmaniye gündem haberi | Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü. İbrahim Tokgöz'e ait Bağ Mahallesi'ndeki evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman işletmeye ait arazözler, yangının evin yakınlarındaki ormanlık alana sıçramaması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü, yangın nedeniyle evde hasar oluştu. Güncel AA / Menderes Özat İbrahim Tokgöz Osmaniye İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Osmaniye haberi... Osmaniye'de çıkan ev yangını söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.