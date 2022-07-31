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Osmaniye haberi... Osmaniye'de çıkan ev yangını söndürüldü

Osmaniye haberi... Osmaniye'de çıkan ev yangını söndürüldü

Osmaniye gündem haberi | Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü.

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü.

İbrahim Tokgöz'e ait Bağ Mahallesi'ndeki evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman işletmeye ait arazözler, yangının evin yakınlarındaki ormanlık alana sıçramaması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü, yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

AA / Menderes Özat - Güncel

İbrahim Tokgöz Osmaniye İtfaiye Güncel Haberler

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