Osmaniye haberi! Osmaniye'de çıkan çalılık yangını ormana sıçramadan söndürüldü Güncel Haberler Osmaniye gündem haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı İlbistanlı köyü yakınlarındaki çalılık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor Güncel Kaynak: AA / Menderes Özat Osmaniye İtfaiye Güncel Haberler

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