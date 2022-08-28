Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye haberi! Osmaniye'de çıkan çalılık yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Güncel Haberler

Osmaniye haberi! Osmaniye'de çıkan çalılık yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Osmaniye gündem haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı İlbistanlı köyü yakınlarındaki çalılık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

Osmaniye İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title