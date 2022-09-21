Son dakika haberi! Osmaniye'de bir çocuğun parmağına sıkışan plastik parçayı itfaiye çıkardı
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Son dakika haberi: Osmaniye'de ilkokul öğrencisinin parmağına sıkışan plastik parça, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Osmaniye'de ilkokul öğrencisinin parmağına sıkışan plastik parça, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Mithat Paşa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi T.T, okulun kitaplığında bulunan plastik parçayı parmağına taktı.
Çocuğun parmağına sıkışan parçanın çıkarılamaması üzerine öğretmenler itfaiyeden yardım istedi.
Okula sevk edilen itfaiye ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan plastik parçayı keserek çıkardı.
Sağlık ekiplerince kontrolü yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel