Son dakika haberi! Osmaniye'de bir çocuğun parmağına sıkışan plastik parçayı itfaiye çıkardı Güncel Haberler Son dakika haberi: Osmaniye'de ilkokul öğrencisinin parmağına sıkışan plastik parça, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Osmaniye'de ilkokul öğrencisinin parmağına sıkışan plastik parça, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Mithat Paşa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi T.T, okulun kitaplığında bulunan plastik parçayı parmağına taktı. Çocuğun parmağına sıkışan parçanın çıkarılamaması üzerine öğretmenler itfaiyeden yardım istedi. Okula sevk edilen itfaiye ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan plastik parçayı keserek çıkardı. Sağlık ekiplerince kontrolü yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Osmaniye İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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