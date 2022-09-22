6 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan minibüste 6 düzensiz göçmen yakalandı. Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan minibüste 6 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Adana kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine Suriye uyruklu A.A. (21) idaresindeki minibüsü durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları incelemede, 6 düzensiz göçmenle karşılaştı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Suriye Göçmen Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 6 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.