6 düzensiz göçmen yakalandı
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Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan minibüste 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan minibüste 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Adana kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine Suriye uyruklu A.A. (21) idaresindeki minibüsü durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları incelemede, 6 düzensiz göçmenle karşılaştı.
Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel